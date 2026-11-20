أكد تقرير رقابي صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي، أن حرب إيران "زادت من أهمية" معالجة النقص "المستمر" في الذخائر الرئيسية في ترسانة البنتاجون، في تناقض مباشر مع تأكيدات الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي إدارته الذين نفوا مراراً وجود أي نقص في المخزونات.دراسة بتكليف من الكونجرس.

وأوضح التقرير، الصادر بتكليف من الكونجرس، أن وزارة الدفاع تواجه عجزاً مزمناً في مخزونات الذخائر الحيوية، وأن الصراع مع إيران عام 2026 فاقم التحديات المرتبطة بهذه المخزونات، وجعل معالجتها أكثر إلحاحاً.

تناقض مع رواية الإدارة

ويتعارض التقرير مع تصريحات متكررة لمسؤولين كبار في إدارة ترامب أكدوا فيها أن الجيش الأمريكي يمتلك الأسلحة اللازمة، وأن المخاوف المتعلقة بالمخزونات مبالغ فيها، رغم مؤشرات متزايدة على استنزاف كبير في الصواريخ بعيدة المدى والذخائر الاعتراضية خلال الحرب.

البنتاجون بلا خطة شاملة لمعالجة نقص الذخائر

وكشف التقرير الرقابي أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تملك خطة شاملة لمعالجة نقص الذخائر، رغم تفاقم النقص بسبب حرب إدارة ترامب في إيران.

وأكد مكتب محاسبة الحكومة، أنه على الرغم من اتخاذ وزارة الدفاع خطوات نحو زيادة مخزونها من الذخائر، إلا أنها "لا تملك خطة شاملة تحدد الأهداف أو الاستراتيجيات طويلة الأجل أو طرق قياس تقدمها".

وأوضح التقرير أن البنتاجون لا يمتلك مكتباً مخصصاً يتمتع بسلطة تحسين مخزونات الذخائر، مما يجعل من الصعب على الوزارة "معرفة ما إذا كانت جهود إنتاج الذخائر تلبي بالفعل الاحتياجات على مستوى الوزارة بأكملها".

استنزاف كبير في بداية الحرب

ولا يزال وضع احتياطيات الذخائر الأمريكية غامضاً في أحسن الأحوال، لكن ما هو معروف أن واشنطن استنفدت جزءاً كبيراً من صواريخها الجوالة بعيدة المدى وصواريخها الاعتراضية في بداية الحرب الإيرانية، التي بدأت في 28 فبراير.

وفي مارس، على سبيل المثال، أفادت التقارير أن القوات الأمريكية استهلكت ما لا يقل عن 850 صاروخ توماهوك في الشهر الأول من الصراع المعروف باسم عملية "الغضب الملحمي". وتشير التقديرات إلى أن البنتاغون لم يتبق لديه سوى بضعة آلاف.

وفي أغسطس، ذكرت وكالة رويترز أن الجيش قد استهلك "جميع" مخزونه العالمي تقريباً من الصواريخ بعيدة المدى مثل نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) وصواريخ الضربات الدقيقة.

صواريخ "منتهية الصلاحية" أُعيدت برمجتها

وفي حين أصر كبار مسؤولي الإدارة على أن الجيش الأمريكي يمتلك الأسلحة اللازمة لشن هجوم عسكري مكثف ضد إيران في حال استئناف القتال، كشف القائم بأعمال وزير البحرية هونج كاو يوم الثلاثاء أن قواته أعادت برمجة وإطلاق صواريخ وصفها بأنها "منتهية الصلاحية".

وقال كاو خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه لمنصب وزير البحرية: "لقد تمكنا من إعادة برمجة الكثير من الذخائر التي استخدمناها في عملية الغضب الملحمي".

وأضاف: "كانت تحمل رمز الصدى، ورمز فوكستروت، مما يعني أنها منتهية الصلاحية. لكن كما تعلم، أنا من عائلة فقيرة، أليس كذلك؟ أشياء مثل الخبز لا تنتهي صلاحيتها. فقط افركها ببعض الماء، وضعها في الميكروويف لمدة 15 ثانية وستكون جاهزة للأكل".

نقص الأسلحة عامل في قرار ترامب

وتشير التقارير أيضاً إلى أن نقص الأسلحة عامل في إقناع الرئيس ترامب بالتراجع عن تصعيد الهجمات ضد إيران.

وذكر مكتب المحاسبة الحكومي في ملخص تقريره الجديد: "يُعد توفير إمدادات موثوقة من الذخائر، بما في ذلك القنابل والصواريخ والطوربيدات، جزءاً أساسياً من الجاهزية العسكرية، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية واجهت نقصاً مستمراً في الذخائر. وقد زاد الصراع مع إيران عام 2026 من حدة التحديات المتعلقة بمخزون الذخائر".

وأضاف: "لقد اتخذت وزارة الدفاع خطوات نحو زيادة مخزونها، ولكن يمكنها فعل المزيد"، مشيراً إلى أنه بدلاً من وجود خطة، يمكن للبنتاغون والخدمات العسكرية "أن تكون ردود أفعالها تجاه الأحداث العالمية بدلاً من أن تكون مدفوعة بالمتطلبات الإجمالية".

وبينما تمتلك وزارة الدفاع أداة بيانات الذخائر على مستوى الوزارة لتتبع الذخائر، وجد مكتب المحاسبة الحكومي أن لديها إشرافاً محدوداً على هذه الأداة ولم تقم بإجراء عمليات جرد منتظمة مع القوات المسلحة.

وأوصت هيئة الرقابة بأن يضع البنتاجون خطة شاملة لتحسين مستويات المخزون تربط بين بناء الذخائر والتمويل ومتطلبات الوزارة، وأن تتضمن أهدافاً طويلة الأجل واستراتيجيات لتحقيقها وطرقاً لقياس التقدم المحرز.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح التقرير أن يقوم وزير الدفاع بتحديد مكتب لتنفيذ خطة الذخائر ووضع جداول زمنية منتظمة للتحقق من مخزونات الذخائر.