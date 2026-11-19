حسم الدكتور أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو دون ارتداء خاتم الزواج، الأمر الذي دفع عددًا من المتابعين للتساؤل عن حقيقة انفصاله عن زوجته.

ورد أحمد تيمور على تساؤلات الجمهور بطريقة طريفة، بعدما ظهر في مقطع فيديو آخر عبر خاصية «ستوري» حسابه الرسمي على إنستجرام، مرتديًا خاتم الزواج في يده اليسرى، وعلق مازحًا: «نستهدى بالله يا شباب، الدبلة في إيدي الشمال مش اليمين، عشان أنا راجل متجوز مش خاطب».

وجاء رد تيمور ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن علاقته بزوجته الفنانة مي عز الدين، ويوضح أن غياب الخاتم في الفيديو الأول لم يكن مؤشرًا على وجود خلافات بينهما.

مي عز الدين تحتفل بمرور عام على زواجها

وكانت الفنانة مي عز الدين قد احتفلت مؤخرًا بمرور عام على زواجها من الدكتور أحمد تيمور، وشاركت جمهورها صورًا رومانسية جمعتها به عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهرت مي عز الدين في الصور بفستان أحمر أنيق، وهي تحمل باقة من الورود الحمراء، وعلقت قائلة: «365 يوم من الحب والعمر كله سوى، أدعو الله أن يرزقنا الاستقرار والطمأنينة».

مي عز الدين تستعد لمسلسل «قبل وبعد»

وعلى الصعيد الفني، تستعد الفنانة مي عز الدين للعودة إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «قبل وبعد»، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته في أحدث أعمالها، وسط ترقب جمهورها لعودتها الفنية وما ستقدمه خلال العمل الجديد.