في لفتة تقديرية لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في عالم السينما، منح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرج الجزائري أحمد راشدي جائزة إنجاز العمر، وذلك عقب انتهاء ندوة تكريمه التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ47 من المهرجان.

وجاء التكريم تقديرًا لما قدمه راشدي على مدار مشواره السينمائي، وما تركه من بصمات في صناعة السينما الجزائرية والعربية، باعتباره أحد الأسماء التي ساهمت في إثراء المشهد السينمائي بأعمال وتجارب فنية مهمة.

وشهدت ندوة التكريم حضور الفنان حسين فهمي، وأدارها الناقد الفني زين خيري، حيث استعرض المخرج الجزائري خلالها مجموعة من المحطات البارزة في رحلته الإبداعية، وتحدث عن علاقته بالسينما المصرية، والذكريات التي جمعته بعدد من رموز الفن والثقافة في مصر.

أحمد راشدي يتحدث عن إعجابه بالدراما المصرية

وخلال الندوة، أكد أحمد راشدي أهمية السينما باعتبارها صناعة أساسية وضرورية، لا تقتصر قيمتها على الجانب الفني والترفيهي فقط، وإنما تمتد لتشمل دورها الثقافي والإنساني وتأثيرها في المجتمع.

وأعرب المخرج الجزائري عن إعجابه بالمستوى الذي وصلت إليه الدراما المصرية، مشيرًا إلى حرصه على متابعة المسلسلات المصرية، وأنه يشعر بالانبهار بما تقدمه من أعمال ومستويات فنية.

وتعكس تصريحاته تقديره للتجربة المصرية في مجال الإنتاج الدرامي، وما تمتلكه من تاريخ طويل وإمكانات فنية ساهمت في حضورها وتأثيرها على مستوى العالم العربي.

ذكريات أحمد راشدي مع عبد الحليم حافظ

واستعاد راشدي خلال اللقاء ذكرياته مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، متحدثًا عن العلاقة التي جمعتهما، ومؤكدًا أن العندليب الأسمر كان من الشخصيات التي ساهمت في تعميق ارتباطهم بالسينما المصرية والتعرف بشكل أكبر على عالمها.

وكشف عن أحاديث جمعته بعبد الحليم حافظ حول أهمية تقديم فيلم سينمائي مشترك يجمع الإمكانات الفنية لمصر والجزائر، في تجربة تعكس التقارب الثقافي والفني بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون السينمائي العربي.

وتأتي هذه الذكريات لتسلط الضوء على العلاقات الفنية التي جمعت رموز السينما والغناء في مصر والجزائر، والدور الذي لعبته هذه العلاقات في تعزيز التواصل الثقافي بين البلدين.

كواليس رسائل مصطفى أمين إلى الجزائر

كما تطرق المخرج الجزائري إلى ذكرياته مع الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، مستعيدًا تفاصيل التواصل الذي جمعهما في فترة سابقة، موضحًا أن مصطفى أمين كان يرسل إليه الكتب والرسائل إلى الجزائر عبر البريد.

وأشار راشدي إلى أن الرسائل كانت تخضع لإجراءات رقابية، حيث كانت الرقابة تقرأ صفحاتها واحدة تلو الأخرى قبل وصولها إليه، في واقعة تعكس طبيعة الظروف التي أحاطت بالتواصل في تلك الفترة.

واستعاد كذلك قصة شاب ظل داخل السجن دون محاكمة، وهي القصة التي ارتبطت بمشروع فيلم سينمائي دار الحديث بشأنه بينه وبين مصطفى أمين، في تجربة كشفت عن اهتمامهما بالقضايا الإنسانية والاجتماعية التي يمكن للسينما أن تطرحها وتناقشها.

واختُتمت الفعالية بتكريم المخرج أحمد راشدي ومنحه جائزة إنجاز العمر على يد الفنان حسين فهمي، في إطار حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على الاحتفاء برموز السينما العربية وصناعها، وتقدير التجارب التي أسهمت في تشكيل تاريخ الفن السابع بالمنطقة.

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