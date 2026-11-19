كشف الربان سمير عرفات، ربان سفينة وادي العرب، كواليس نجاح طاقم السفينة في الإبحار بالسفينة بعد استهدافها بمسيرات في البحر الأسود.

وقال سمير عرفات في حواره على قناة "إكسترا نيوز"،: "الهجوم حدث في ساعات الليل، وبدأنا نسمع صوت طائرات مسيرة، ومع أول استهداف؛ تواصلت مع الشركة على الفور، وأبلغت عن تعرضنا لهجوم بطائرات مسيرة، وتم تفعيل خطة طوارئ".

ومن جهته، قال خالد نور الدين كبير المهندسين بسفينة وادي العرب،: "فور تعرض السفينة لهجوم بالمسيرات؛ انتقلنا على الفور إلى غرف المحركات في السفينة؛ لمتابعة حالة السفينة".

وأضاف خالد نور الدين: "التيار الاحتياطي فصل بعد ثالث هجوم، وأجهزة الملاحة فصلت، ومولد الطوارئ فصل، وكان لازم نحافظ على إن السفينة تفضل ماشية وما توقفش؛ عشان متكونش هدف ثابت".

وواصل حديثه: “تابعنا مدى مَيل السفينة مع استمرار الضربات على السفينة، وآخر استهداف أصاب غرفة الإعاشة، ونشب حريق في بعض الغرف”، مؤكدا: “لقد تلقينا تدريبات على مثل هذه المواقف داخل شركة الملاحة الوطنية".