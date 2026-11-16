علق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، طاقم سفينة الصب الجاف «وادي العرب»، المملوكة لشركة الملاحة الوطنية التابعة لوزارة النقل، فور عودة السفينة إلى مصر، وذلك تقديرًا لما أظهروه من شجاعة وكفاءة مهنية وحسن تصرف في التعامل مع حادث استهداف السفينة بثلاث طائرات مسيرة بمنطقة البحر الأسود.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن طاقم السفينة كانوا رجالة وتعاملوا مع أصعب الحالات، مردفًا: «الموقف ده من أصعب الحالات، أنت بتبحر مرة واحدة تتعرض للهجوم من مسيرات، وقدروا ونجحوا بمنتهى القوة في التعامل مع الموقف».

وأكمل: «رغم كل الظروف اللي مروا بيها، قدروا يوصلوا بيها لأقرب ميناء وهو تركي، الفريق كامل الوزير كلمني أنا ونشأت الديهي وقالنا في تكريم لطاقم السفينة، وروحنا لأن دول أبطال وكمان دول كانوا في مهمة وطنية».