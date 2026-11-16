هدد قائد سيارة بقطعة زجاج .. القبض على سايس بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة ملاكى من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات وطلبه مبلغ مالى منه نظير توقف سيارته بأحد الشوارع بالجيزة والتعدى عليه بالسب وتهديده ممسكاً بيده "قطعة زجاج".



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (منادى سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، وبمواجهته إعترف بمزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وإرتكابه الواقعة بتاريخ 13/ الجارى على النحو المشار إليه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الدقي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

