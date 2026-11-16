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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الخزف إلى الحلي وقشرة الخشب.. «الفنون التشكيلية» تفتح أبواب الإبداع للأطفال ومحبي الحرف التراثية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

بين أنامل أطفال تكتشف سحر التشكيل للمرة الأولى، وأيدٍ تتعلم تطويع النحاس والأحجار الكريمة، وأخرى تنقش بالجمال على قشرة الخشب.. تتحول ورش قطاع الفنون التشكيلية إلى مساحات حية لا تكتفي بعرض الفن، بل تضع الجمهور أمام تجربة ممارسته واكتشاف أسراره، في محاولة لإعادة وصل الأجيال بالحرف التراثية وفتح نوافذ جديدة للإبداع.

وشهدت مواقع قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الفعاليات والورش الفنية التي جمعت بين تنمية الحس الإبداعي لدى الأطفال، وإحياء الحرف التراثية والفنون التطبيقية، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الثقافة البصرية وإتاحة فرص التعلم والتدريب العملي لمختلف الفئات العمرية.

من الخيال إلى التشكيل.. أطفال يكتشفون عالم الخزف

واستقبل مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، الأحد 15 نوفمبر، وفدا من طلاب المرحلة الابتدائية بالمعهد الكويتي الأزهري بحلوان، في زيارة استهدفت تعريف الأطفال بعالم الفنون التشكيلية وإكسابهم خبرات فنية جديدة.

وتضمنت الزيارة جولة داخل أروقة المجمع وقاعاته، تعرف خلالها الطلاب على طبيعة الأنشطة والفعاليات الفنية المعاصرة، قبل الانتقال إلى الجانب التطبيقي من خلال المشاركة في ورشة بقسم الخزف والتشكيلات المجسمة، حيث أتيحت لهم فرصة تشكيل أعمال ومجسمات فنية بأيديهم، تحت إشراف المتخصصين.

وجاءت التجربة لتؤكد أهمية إتاحة المساحات الفنية أمام الأطفال، ليس فقط باعتبارها وسيلة للتعلم، وإنما باعتبارها فرصة لتنمية الخيال والقدرة على التعبير واكتشاف المواهب في سن مبكرة.

الأحجار والنحاس.. حلي تحمل بصمة أصحابها

وفي وكالة الغوري التاريخية، تواصلت فعاليات ورشة «الحلي بأسلاك النحاس» لشهر نوفمبر، بإقامة جلستها التدريبية الثالثة، تحت إشراف إدارة مراكز البحوث التراثية وإدارة التسويق الفني.

وشهدت الجلسة مراجعة المهارات التي اكتسبها المشاركون خلال اللقاء السابق، وتصحيح الأخطاء الفنية، قبل الانتقال إلى مراحل جديدة من التدريب العملي، شملت تعلم كيفية دمج الأحجار بالسلاسل لتنفيذ «انسيال»، والتدريب على صناعة «هوك الحلق»، إلى جانب تصميم وتنفيذ خاتم فني باستخدام السلك المجدول وثلاثة أحجار.

واختتمت الجلسة بتكليف المتدربين بتطبيقات عملية منزلية، تمهيدا لمراجعتها ومناقشتها خلال اللقاء المقبل، وذلك تحت إشراف الفنان محمود فاضل والفنانة عبير صالح، اللذين يتوليان نقل خبراتهما الفنية إلى المشاركين، ومساعدتهم على توظيف الخامات التقليدية في تصميمات تجمع بين الأصالة والابتكار.

قشرة الخشب.. تفاصيل صغيرة تصنع الجمال

وامتدت الفعاليات إلى ورشة فن «قشرة الخشب» بوكالة الغوري، التي ركزت على استكمال اللمسات الأخيرة في التصميمات الخشبية، وإبراز التكوينات الفنية والتفاصيل الجمالية التي تمنح كل قطعة طابعها الخاص.

وشهدت الورشة الانتقال إلى المرحلة الأولى من التشطيب، من خلال تنفيذ أعمال الصنفرة بعناية لتنعيم الأسطح وتجهيز القطع للمراحل النهائية، بما يضمن إظهار جمال التكوينات ودقة التفاصيل.

وجاءت الفعاليات تحت إشراف الفنان محمود فاضل، الذي قدم التوجيهات والدعم الفني للمشاركين خلال مراحل العمل، لمساعدتهم على الوصول بأعمالهم إلى أفضل صورة ممكنة.

الفن ممارسة لا مشاهدة فقط

وتكشف هذه الفعاليات عن تنوع المسارات التي يعمل عليها قطاع الفنون التشكيلية، بين اكتشاف المواهب لدى الأطفال، وتدريب المهتمين بالحرف والفنون التطبيقية، وإعادة تقديم المهارات التراثية بصورة تتلاءم مع احتياجات الحاضر.

فمن قطعة خزف يشكلها طفل للمرة الأولى، إلى خاتم تتداخل فيه الأحجار مع أسلاك النحاس، وتصميم خشبي يستعيد جماليات حرفة أصيلة، تظل قيمة هذه الورش في تحويل المعرفة الفنية إلى ممارسة حقيقية، تمنح المشاركين فرصة لاكتساب المهارة، وتفتح أمام الحرف التراثية آفاقا جديدة للاستمرار والتجدد.

قطاع الفنون التشكيلية بالحرف التراثية الدكتور محمود حامد الحس الإبداعي وزارة الثقافة

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