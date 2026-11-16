تصفيات أمم أفريقيا| غانا تتمسك بالأمل بهدف في الصومال.. و3 نقاط تؤهله للنهائيات

تمسك منتخب غانا بأمله الصعب في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم بفوز بشق الأنفس على الصومال بنتيجة 1 - صفر، اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للتصفيات، بملعب مدينة سيكوندي تاكورادي الغانية.

أحرز جوردان آيو الهدف الوحيد للنجوم السوداء في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وبذلك رفع المنتخب الغاني رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين على الصومال، ليحتل المركز الثالث متخلفاً بفارق الأهداف عن جامبيا التي تستقبل كوت ديفوار صاحبة الصدارة بـ 9 نقاط، الثلاثاء.

أما منتخب الصومال فيتذيل الترتيب من دون نقاط في المركز الرابع بعد الخسارة في جميع مبارياته الأربع.

وسيكون المنتخب الغاني مطالباً بالحصول على 3 نقاط على الأقل من مباراتيه الأخيرتين في التصفيات أمام جامبيا وكوت ديفوار خلال مارس 2027؛ إذا أراد التأهل للنهائيات.

وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 (النسخة الـ36) بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في شرق القارة هي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وذلك خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.