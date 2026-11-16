أنتم مالكم بالدين؟| أحمد موسى للإخوان: إحنا بنحمي الإسلام منكم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشكلة جماعة الإخوان الإرهابية أنها تعتقد أنهم هم الإسلام، مردفًا: «إحنا بنحمي الإسلام منك، بالإجراءات والأحكام دي بنحمي الإسلام منكم، أنت مالك بالإسلام والدين أصلًا، الإسلام دين الحق والسلام والتسامح والمحبة، عمره ما كان دين بيدعو للتدمير أو التمييز».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جماعة الإخوان تفعل ما نهى عنه الإسلام، طيب أنت عامل تمييز بين الناس ده إخواني وده غير إخواني، الإسلام نهى عن القتل، أنت بتقتل الآخرين، طيب أنت نشرت الإسلام يعني خلاص؟، بالعكس، أنت أسأت للإسلام.

وتابع: لازم نتكلم عن دور الأزهر الموجود ودوره في نشر الدعوة، لأن التنظيم كان عاوز ياخد مكان الأزهر، والمرجعية دلوقتي في الدعوة، ولكن اللي بيرجعوا إلى الإخوان عاوزين فتوى بالقتل، مفيش في مصر مرجعية غير الأزهر ودار الإفتاء.

وأكمل: أنت ليك 100 سنة بتحاول تهد الأزهر، أنت حاولت تهد الأزهر والإفتاء والكاتدرائية، إحنا كلنا مصريين ومعندناش تمييز، الأزهر هو المرجعية لكل المسلمين، وكذلك دار الإفتاء.

وواصل أحمد موسى: طريقنا مكمل للآخر، ومفيش حاجة اسمها إخوان حاليًا عندنا، واللي عندنا دول إرهابيون، ولا يوجد تمييز بين أبناء الشعب.

وأشار أحمد موسى إلى أنه في 2008 نشرت وثائق المخابرات الأمريكية العلاقة مع الإخوان، ومن 2008 بسأل السؤال، والإجابة جات في 2026، كل ده بسأله من واقع معلومات وأدلة، مردفًا: الإخوان اختطفوا الدين، إحنا بنحمي الإسلام والدين منهم، هما بيتكلموا عن انتشار التنظيم وليس انتشار الإسلام».

وأكمل: «الإخوان الإرهابيين منتشرين في أمريكا وأوروبا، وكمان في بعض الدول العربية لديها أعضاء من التنظيم الإخواني، إحنا طلع عندنا حكم قضائي بكونهم كيان إرهابي، ولازم نشوف على أرض الواقع تنفيذ للإجراءات دي».