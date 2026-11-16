أحمد موسى: بيع أراضي الدولة لسداد الديون غير صحيح.. ومصر تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحديث عن بيع أراضي الدولة لسداد الديون غير صحيح، موضحًا أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن سداد الديون والالتزامات المالية للدولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن ما تقوم به الدولة المصرية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وليس بيع الأراضي لسداد الديون.

وحذر موسى مما وصفه بمحاولات التشكيك في قرارات الدولة المصرية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف تصوير المشروعات الاستثمارية باعتبارها عمليات بيع لأراضي الدولة.

وشدد على أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية جديدة.