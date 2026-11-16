أحمد موسى: الإخوان استهدفوا مصر وأمنها القومي طوال تاريخهم.. والعالم بدأ يدرك خطورتهم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان استهدفت مصر وأمنها القومي وشعبها طوال تاريخها، مشيرًا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة تعكس بداية إدراك دولي لخطورة التنظيم.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن مصر حذرت العالم مرارًا من خطر جماعة الإخوان، لكن بعض الأطراف كانت تعتبر أن خطر التنظيم يقتصر على الداخل المصري.

وأضاف أن مصر لا تتلقى أوامر من أحد، وأنها اتخذت إجراءاتها لمواجهة التنظيم منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت قوانين خاصة بالكيانات الإرهابية منذ عام 2015.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية المصرية تمتلك معلومات وتفاصيل دقيقة عن تحركات عناصر الجماعة وامتداداتها، مؤكدًا أن دولًا أخرى تلجأ إلى مصر للاستفادة من المعلومات التي تمتلكها في مواجهة التنظيم.