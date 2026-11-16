أحمد موسى يكشف اتهامات خطيرة للإخوان: جمعوا التبرعات باسم فلسطين والفقراء وأنفقوها على السيارات والفسح

اتهم الإعلامي أحمد موسى جماعة الإخوان باستغلال الجمعيات الخيرية والتبرعات التي جُمعت باسم فلسطين والفقراء لتحقيق مصالح خاصة، مشيرًا إلى أن أموال التبرعات استُخدمت، بحسب قوله، في شراء قنوات وبيوت وسيارات والإنفاق على الرحلات والفسح.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن الجماعة كانت تستغل العمل الخيري لجمع الأموال تحت شعارات دعم فلسطين ومساعدة الفقراء.

وأضاف أن مصر كانت ترصد تحركات التنظيم وامتداداته الإعلامية والخارجية منذ سنوات، لافتًا إلى تأسيس قنوات إعلامية مرتبطة بالجماعة في الخارج، من بينها قناة في لندن قال إنها لا تزال تعمل حتى الآن.

وأكد موسى أن الأجهزة الأمنية المصرية تمتلك معلومات عن تحركات التنظيم، مشددًا على أهمية مواجهة مصادر تمويله وامتداداته المختلفة.