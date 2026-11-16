خالد الجندي يوضح كيف تعامل النبي مع خلاف ابنته فاطمة وزوجها علي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلاف الذي وقع بين ابنته السيدة فاطمة الزهراء وزوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يقدم نموذجًا راقيًا في احتواء الخلافات الأسرية، خاصة في علاقة الأب بزوج ابنته.

كيف تعامل النبي مع الخلاف الذي وقع بين ابنته السيدة فاطمة الزهراء وزوجها سيدنا علي؟

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن السيدة فاطمة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليًا أغضبها، فتعامل مع الموقف بحكمة واحتواء، ولم يندفع لمعاتبة زوج ابنته أو توبيخه، بل أرسل أحد الصحابة ليتعرف على مكانه.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الصحابي عاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجد عليًا في المسجد مضطجعًا، فتوجه إليه الرسول بنفسه، فوجده نائمًا على الأرض وقد التصق التراب بخده، فبدأ يمسح التراب عن وجهه، قائلًا له: «قم أبا تراب»، في موقف يعكس ما كان يتحلى به النبي من رحمة ورفق وحنان في تعامله مع صهره.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن كنية «أبي تراب» ارتبطت بهذا الموقف، الذي يكشف كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتوي الموقف بابتسامة وكلمة حانية، دون أن ينتقص من قدر علي أو يشعره بالإهانة، مؤكدًا أن الأب لا ينبغي أن يتعامل مع زوج ابنته باعتباره خصمًا، بل عليه أن يكون مصدرًا للرحمة والاحتواء للطرفين.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الخلافات الزوجية ينبغي أن تظل داخل نطاق الأسرة، وألا تتحول إلى فرصة لكشف الأسرار أو تصعيد الخلافات، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من ابنته سرد تفاصيل ما حدث، ولم يحول الموقف إلى تحقيق أو محاكمة، بل اكتفى بمعرفة أن هناك أمرًا بين الزوجين، ثم بادر إلى احتواء الموقف.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الأب ليس قاضيًا أو محققًا في خلافات ابنته وزوجها، وإنما هو أب لابنته وصهره معًا، وعليه أن يتعامل مع المشكلات الأسرية بالرحمة والحكمة، وأن يسعى إلى الإصلاح دون انحياز أو تجريح، مستلهمًا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل بيته.