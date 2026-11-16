مدبولي: الذكاء الاصطناعي يفرض مرحلة جديدة لحماية حقوق المؤلفين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أطلقت إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية كما أننا نحرص على تطوير الإطار القانوني بهذا الصدد.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن مصر تؤكد التزامها بتطوير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتابع رئيس الوزراء: نمر بمرحلة مهمة في مجال حقوق المؤلف نتيجة لتطوير الذكاء الاصطناعي، لافتا ان مصر تسعي الي بناء إطار قانوني يضمن حقوق المبدعين والمؤلفين.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لـ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي يعقد بالعاصمة الجديدة.

ويقام المؤتمر من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، وتنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وتشمل أبرز مناقشات المؤتمر مستقبل منظومة حق المؤلف والحقوق المجاورة والتحديات والفرص التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إنتاج وتداول المحتوى وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة.