11 ألف جنيه زيادة للمدرس.. 1750 جنيهًا في نوفمبر و4250 جنيهًا يوليو المقبل و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029

خلال الأيام القلائل المقبلة من الشهر الجاري ستبدأ وزارة المالية في إقرار زيادات المرتبات للعاملين بالدولة اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري وذلك للموظفين بهيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد.

حيث ستقر الوزارة زيادة قيمتها ١١ ألف جنيه للمدرس منها ١٧٥٠ جنيهًا فى نوفمبر الحالى و٤٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل.

رفع مرتبات هيئة التدريس

وسيتم رفع مرتبات هيئة التدريس منهم ٩٧٥٠ جنيهًا للمدرس المساعد منها ١٥٠٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٣٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل

وأشار التقرير إلي رفع المرتبات أيضا بمقدار يصل إلي ٤٥٠٠ مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩.

و أضافت الوزارة أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وأكدت أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.