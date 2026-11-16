رواتب المعلمين.. مواعيد مرتبات نوفمبر وديسمبر2026 رسمياً

يترقب العاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات نوفمبر2026 ، والمرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للإعلان الرسمي الصادر من وزارة المالية بشأن مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر2026، وذلك في ظل ترقب رفع الحد الأدنى للاجور وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء .

موعد قبض مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

كشفت وزارة المالية عن موعد بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر نوفمبر 2026، حيث تقرر انطلاق عملية الصرف اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر 2026، وفق الجدول الزمني المحدد للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالمتأخرات المالية المستحقة للعاملين عن شهر نوفمبر، حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 نوفمبر 2026 لصرفها، على أن تكون هذه المواعيد منفصلة عن موعد صرف المرتبات الشهرية الأساسية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

وفقًا لبيان وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.





موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026

وبالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر 2026، قررت وزارة المالية بدء صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2026.

كما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات المالية أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2026.

جدول مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026

مرتبات نوفمبر: تبدأ الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

متأخرات نوفمبر: أيام 8 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات ديسمبر: تبدأ الخميس 24 ديسمبر 2026.

متأخرات ديسمبر: أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه الحكومة نحو رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030. ويأتي هذا المستهدف مقارنة بالحد الأدنى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه، بعد الزيادة التي تم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء هذا التوجه خلال ختام فعاليات منتدى مصر 2026، في إطار الإعلان عن مستهدفات الحكومة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال السنوات المقبلة.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 حسب الدرجات الوظيفية

تختلف قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، حيث حددت الحكومة مستويات مالية متفاوتة للدرجات المختلفة، وفق الجدول الوارد للحد الأدنى للأجور لعام 2026.

وجاءت قيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8100 جنيه.

ويعكس هذا الجدول اختلاف الحد الأدنى للأجور وفقًا للتدرج الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تحصل كل درجة على قيمة محددة، بما يتيح للموظفين التعرف على الحد الأدنى المقرر للدرجة الوظيفية التي ينتمون إليها.

ويزداد اهتمام العاملين بالدولة بمتابعة جدول الأجور بالتزامن مع صرف المرتبات الشهرية، خاصة في ظل الترقب المستمر لأي قرارات جديدة تتعلق بتحسين دخول الموظفين وزيادة الأجور خلال الفترات المقبلة.