الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المعسل المغشوش في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائم على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج المعسل، كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة.

وضُبط بحوزته 2500 عبوة معسل فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، ومستلزمات تعبئة، و500 كيس معسل مسلفن مصنع من خامات بدون مستندات دالة على مصدرها، و500 عبوة ورق بفرة فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، وماكينتا لحام، وميزان، وخط إنتاج؛ تمهيدًا لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية.