هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هنا الزاهد الأنظار بلوك كاجوال بإطلالة شتوية، بدرجات البني الأنيق، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومحبيها.

وكانت قد كشفت النجمة هنا الزاهد عن عدد من التفاصيل المتعلقة بمشروعاتها الفنية الجديدة، وفي مقدمتها استعدادها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «من حبي فيك»، الذي تخوض به تجربة درامية جديدة، إلى جانب استمرار نشاطها السينمائي والمسرحي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت هنا الزاهد، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، أن مسلسل «من حبي فيك» لا يزال في مرحلة الكتابة، بالتزامن مع انطلاق التحضيرات الأولية للعمل، مشيرة إلى أن فريق المسلسل يعمل حاليًا على الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالسيناريو، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2027.

ومن المنتظر أن يشكل المسلسل محطة جديدة في مشوار هنا الزاهد الفني، خاصة مع حرصها على التنوع في اختياراتها وتقديم أعمال مختلفة للجمهور، فيما لم تكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة الشخصية التي تجسدها أو باقي أبطال العمل.