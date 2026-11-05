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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تكشف لصدى البلد تفاصيل مسلسل «من حبي فيك» ومفاجآتها الفنية في رمضان 2027.. فيديو

النجمة هنا الزاهد
النجمة هنا الزاهد
أوركيد سامي

كشفت النجمة  هنا الزاهد عن عدد من التفاصيل المتعلقة بمشروعاتها الفنية الجديدة، وفي مقدمتها استعدادها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «من حبي فيك»، الذي تخوض به تجربة درامية جديدة، إلى جانب استمرار نشاطها السينمائي والمسرحي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت هنا الزاهد، في  لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، أن مسلسل «من حبي فيك» لا يزال في مرحلة الكتابة، بالتزامن مع انطلاق التحضيرات الأولية للعمل، مشيرة إلى أن فريق المسلسل يعمل حاليًا على الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالسيناريو، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2027.

ومن المنتظر أن يشكل المسلسل محطة جديدة في مشوار هنا الزاهد الفني، خاصة مع حرصها على التنوع في اختياراتها وتقديم أعمال مختلفة للجمهور، فيما لم تكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة الشخصية التي تجسدها أو باقي أبطال العمل.

هنا الزاهد تواصل تصوير فيلم «سلايف النينجا»

وعلى مستوى السينما، تواصل هنا الزاهد تصوير مشاهدها في فيلم «سلايف النينجا»، الذي تشارك في بطولته الفنانة منة شلبي، في تعاون سينمائي يجمع عددًا من الأسماء الفنية المميزة.

وأعربت هنا عن تفاؤلها بالعمل، متمنية أن تنجح الفكرة التي يقدمها الفيلم في الوصول إلى الجمهور وتحظى بإعجاب المشاهدين، وأن يحقق النجاح الذي يتطلع إليه صناعه، مؤكدة حماسها لهذه التجربة السينمائية.

ويأتي الفيلم ضمن المشروعات التي تستعد هنا الزاهد من خلالها للحضور على شاشة السينما، بالتوازي مع تحضيراتها لعملها الدرامي الجديد، وهو ما يعكس استمرار نشاطها الفني على أكثر من مستوى.

هنا الزاهد تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبد العزيز في مسرحية «العمدة»

وفي سياق آخر، تستعد هنا الزاهد للمشاركة في مسرحية «العمدة»، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تشارك في العمل إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز.

وأكدت هنا الزاهد سعادتها الكبيرة بخوض هذه التجربة المسرحية، مشيرة إلى أن التعاون مع كريم عبد العزيز يمثل تجربة مميزة بالنسبة إليها، خاصة أنه أحد النجوم الذين تحرص على متابعة أعمالهم وتحظى بإعجابهم منذ سنوات طويلة.

وأضافت أنها استفادت كثيرًا من العمل معه، واكتسبت منه العديد من الخبرات، معربة عن تقديرها لما يمتلكه من خبرة فنية وحضور مميز، وهو ما جعل المشاركة معه في عمل مسرحي جديد فرصة مهمة ومختلفة في مشوارها الفني.

وتترقب هنا الزاهد عرض المسرحية خلال موسم الرياض، وسط حالة من الحماس لهذه التجربة التي تجمعها مجددًا بكريم عبد العزيز، في عمل ينتظر أن يضيف إلى رصيدها الفني في مجال المسرح.

رأي هنا الزاهد في عودة الفوازير

وعن إمكانية عودة الفوازير إلى الشاشة من جديد، أعربت هنا الزاهد عن اعتقادها بأن زمن الفوازير قد انتهى، وأن تقديم هذا النوع من الأعمال لم يعد مناسبًا لطبيعة الوقت الراهن، في إشارة إلى اختلاف شكل المحتوى الفني والترفيهي وتغير اهتمامات الجمهور خلال السنوات الأخيرة.

وتواصل هنا الزاهد بذلك استعداداتها لمرحلة فنية مليئة بالمشروعات المتنوعة، ما بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح، حيث تنتظرها عدة تجارب جديدة، أبرزها مسلسل «من حبي فيك» المقرر عرضه في رمضان 2027، وفيلم «سلايف النينجا»، إلى جانب مسرحية «العمدة» المنتظر عرضها ضمن موسم الرياض في ديسمبر المقبل.


https://youtube.com/shorts/AZXExdDPKKw?si=mAHRLUN_-vBk0IZZ

النجمة هنا الزاهد اخبار الفن نجوم الفن

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