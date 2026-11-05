تصعيد عسكري محتمل.. الجيش الأمريكي ينهي استعداداته لاستئناف الحرب ضد إيران

أفادت مصادر مسؤولة لموقع «أكسيوس» الأمريكي بأن الجيش الأمريكي أنهى استعداداته العسكرية لاحتمال استئناف العمليات القتالية ضد إيران، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران وتعثر المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

وبحسب التقرير، فإن القيادة العسكرية الأمريكية تستعد لاحتمال العودة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، حال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا باستئناف المواجهة العسكرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد، وسط تباين المواقف بشأن شروط التوصل إلى تسوية بين الجانبين.

وكان ترامب قد أكد، في تصريحات سابقة لموقع «أكسيوس»، أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن استئناف القصف ضد إيران، مشيرًا إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا، بالتوازي مع الاستعداد للخيارات العسكرية.

وتثير الاستعدادات الأمريكية تساؤلات بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، واحتمالات عودة العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة، وانعكاسات ذلك على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

