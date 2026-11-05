قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة
تصعيد عسكري محتمل.. الجيش الأمريكي ينهي استعداداته لاستئناف الحرب ضد إيران
سقطت بسبب عوامل التعرية.. الداخلية تكشف حقيقة سرقة أجزاء من سور كورنيش إسنا
عوائد تجاوزت 20%.. يوسف بطرس غالي يكشف مفاجأة عن استثمار أموال التأمينات بالبورصة
أمير هشام يكشف المفاجأة: بلاغ من ميدو للنائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك
السياحة والاسترداد الأثري.. أبرز ملفات مباحثات مصر وعُمان بجناح القاهرة في بورصة لندن
اللاعب تمسك بالاحتراف.. الأهلي يجمد مفاوضاته مع حسام عبد المجيد ويبحث عن بديل
بعد إقالة رئيس «قيسارية».. غوفمان يقود الموساد الإسرائيلي نحو العسكرة
حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن.. سبب إقامة مباريات كأس مصر قبل معسكر المنتخب
أتمنى غيابه عن مواجهة السكة.. محمد حليم يكشف عن أخطر لاعب في الأهلي
حكيم جيفريز يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية
يوسف بطرس غالي يفجر مفاجأة: أموال التأمينات لم تُهدر وما زالت موجودة بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد عسكري محتمل.. الجيش الأمريكي ينهي استعداداته لاستئناف الحرب ضد إيران

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أفادت مصادر مسؤولة لموقع «أكسيوس» الأمريكي بأن الجيش الأمريكي أنهى استعداداته العسكرية لاحتمال استئناف العمليات القتالية ضد إيران، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران وتعثر المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

وبحسب التقرير، فإن القيادة العسكرية الأمريكية تستعد لاحتمال العودة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، حال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا باستئناف المواجهة العسكرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد، وسط تباين المواقف بشأن شروط التوصل إلى تسوية بين الجانبين.

وكان ترامب قد أكد، في تصريحات سابقة لموقع «أكسيوس»، أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن استئناف القصف ضد إيران، مشيرًا إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا، بالتوازي مع الاستعداد للخيارات العسكرية. 

وتثير الاستعدادات الأمريكية تساؤلات بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، واحتمالات عودة العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة، وانعكاسات ذلك على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.
 

الجيش الأمريكي القوات الامريكية الدفاع قوات امريكيه ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

وزير التنمية المحلية والبيئة

الحكومة تصدر قرارا عاجلا حول وقف «المنان» .. يهم آلاف المواطنين بالمحافظات

سعر الدولار في مصر

الجنيه يواصل المكاسب أمام العملة الخضراء في ختام الأربعاء

بطاقة التموين

1300 جنيه على بطاقة التموين.. هل يحصل المواطن على هذا المبلغ مع تحويل الدعم لفلوس؟

شروط الحصول على المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

محمود العسقلاني

15 ألف جنيه شهريًا لا تكفي أسرة من 4 أفراد.. محمود العسقلاني يكشف فاتورة الغلاء

اسعار باقات الانترنت الارضي2026

بعد قرار الاتصالات.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 في مصر رسميًا

ترشيحاتنا

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

ايمان العقاد

صرخة مفاجئة أمام الكاميرات.. حشرة صغيرة تربك مذيعة خلال تقديم برنامجها على الهواء

لحظة اختناق الشاب

شجاعة وسرعة بديهة.. شاب ينقذ شقيقه من الموت بتصرف بطولي في اللحظات الأخيرة

بالصور

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة
بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة
بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

أسعار هيونداي أفانتي موديل 2005 المستعملة في مصر

هيونداي افانتي موديل 2005
هيونداي افانتي موديل 2005
هيونداي افانتي موديل 2005

وجبة شهية.. طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن

طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية
طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية
طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد