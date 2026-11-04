الجنيه يواصل المكاسب أمام العملة الخضراء في ختام الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، متراجعًا بنحو 1.1% مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق، وسط استقرار نسبي في أسعار الصرف داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار 54.63 جنيه، فيما سجل سعر البيع 54.77 جنيه.

متوسط سعر الدولار في السوق

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم نحو 54.72 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع. وجاءت الأسعار ذاتها في بنك مصر، والعربي الأفريقي، وبنك نكست، والمصرف العقاري المصري العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والمصري الخليجي.

واستقر الدولار في البنك التجاري الدولي، فيصل الإسلامي وبنك الإسكندرية عند 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

تساوى سعر الدولار في بنوك قناة السويس، المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وبنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي عند 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع،

وسجل الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك أبوظبي التجاري. وبلغ في بنك التعمير والإسكان 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل 54.61 جنيه للشراء و54.71 جنيه للبيع.

وفي بنك إتش إس بي سي وبنك أبوظبي الأول مصر، بلغ 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي الكويتي 54.65 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار

وسجل أبوظبي الإسلامي أعلى سعر في السوق عند 55.31 جنيه للشراء و55.41 جنيه للبيع.