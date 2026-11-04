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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد رمضان: الرئيس السيسي يضع حماية حقوق المواطنين وصون الملكية في صدارة الأولويات

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

قال محمد رمضان أبو طالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أراضي وقف المنان تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق المواطنين، وتؤكد أن الحفاظ على الملكية واحترام الحقوق القانونية يمثلان أساسًا مهمًا في بناء دولة المؤسسات وترسيخ الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

وأضاف أبو طالب في تصريحات صحفية له اليوم، أن أهمية هذه التوجيهات تنبع من ارتباطها المباشر بمصالح المواطنين واستقرارهم، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف أراضي وقف المنان يتطلب رؤية واضحة تضع حقوق أصحاب الشأن في الاعتبار، وتضمن عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بمراكزهم القانونية أو الانتقاص من حقوقهم المشروعة.

ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي


وأكد الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس تحمل دلالة مهمة بشأن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند التعامل مع الملفات المتشابكة، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الإجرائية، بل العمل على الوصول إلى حلول تحقق العدالة وتحفظ حقوق المواطنين، في إطار احترام القانون والقواعد المنظمة.
وأشار رمضان إلى أن الدولة  قطعت شوطًا كبيرًا في ترسيخ مفهوم أن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية، وأن حماية حقوقه وممتلكاته جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق الاستقرار، موضحًا أن التعامل المسؤول مع مثل هذه الملفات يعزز الشعور بالأمان ويؤكد أن مؤسسات الدولة معنية بالاستماع إلى المواطنين ومطالبهم.
وشدد  أبوطالب، على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل تأكيدًا على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق المواطنين، بما يرسخ دولة القانون ويضمن معالجة الملفات محل الاهتمام المجتمعي بصورة عادلة ومنضبطة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مستقبل وطن أراضي وقف المنان

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