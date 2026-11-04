برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بوقف العمل بمنشور "وقف المنان" تحمي حقوق المواطنين

أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورفع القيود المفروضة على تسجيل الأراضي والتعاملات العقارية في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي حرص الرئيس السيسي على حماية حقوق المواطنين وعدم ضياعها ، وتؤكد أيضا حرصه على الشعب وخوفه عليه.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أنه حريص جدا على الصالح العام لصالح المواطنين والدولة.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات: دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اليوم المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر ٢٠٢٦، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

يأتي هذا القرار في إطار حرص فخامة الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لشواغل المواطنين، وحرصًا على إزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.