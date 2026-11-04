وزير الزراعة في تركيا.. تحركات لزيادة الصادرات وتعزيز الشراكة الاستثمارية

غادر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجها الى إلى مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، للمشاركة في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة البوسفور المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2026، تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، بمشاركة نخبة من القادة، وصناع القرار، والمسؤولين، وممثلي أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية.

وتأتي مشاركة وزير الزراعة كمتحدثاً رئيسياً في الجلسة المحورية للقمة والمخصصة لمناقشة «الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة»؛ حيث يستعرض "فاروق" الرؤية المصرية لتحديث القطاع الزراعي، والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والزراعة الصحراوية، إلى جانب سبل تعزيز دمج ممرات الغذاء ودبلوماسية المياه وتحقيق الاستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

وعلى هامش أعمال القمة، من المقرر أن يبحث وزير الزراعة سبل دفع آفاق التعاون الثنائي مع الجانب التركي، في المجال الزراعي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، فضلا عن آليات زيادة حجم التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية، وبحث التعاون في مجالات البحوث الزراعية، وإنتاج التقاوي والمخصبات، والخدمات البيطرية، والحجر الزراعي، فضلاً عن دعم الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.