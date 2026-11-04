اعرف موقف شقتك.. رابط الاستعلام عن وحدات الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي

يبحث الحاجزون في الإعلان 14 لمشروع الإسكان الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن موقف الشقق، لمعرفة آخر تطورات طلباتهم، وما إذا كانت الوحدات السكنية قد دخلت مرحلة التخصيص أو التسليم، خاصة مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة إجراءات المشروع والحصول على مستحقاتهم السكنية.

وتستعرض "شبكة رؤية الإخبارية" رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي، وخطوات معرفة حالة الطلب إلكترونيًا، ووسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب أبرز الأرقام المعلنة بشأن تنفيذ وحدات المشروع ومعدلات المستفيدين من البرنامج.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

يمكن للحاجزين في الإعلان 14 الاستعلام عن موقف طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

ويتيح الموقع للمواطنين الوصول إلى خدمات الصندوق الإلكترونية، ومن بينها الاستعلام عن حالة الطلب ونتائج الإعلانات، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالحجز والتخصيص.

ويحتاج المتقدم إلى استخدام بيانات الحساب المسجل لدى الصندوق، وعلى رأسها الرقم القومي، حتى يتمكن من الاطلاع على موقف الطلب المرتبط بالإعلان الذي تقدم إليه.

خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان 14 بالرقم القومي

يمكن للحاجزين اتباع مجموعة من الخطوات لمعرفة موقف طلب الحصول على وحدة سكنية في الإعلان 14، دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الصندوق في البداية.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

-اختيار خدمة "استعلام عن حالة الطلب" أو الخدمة المرتبطة بنتائج الإعلانات.

-تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي المسجل لدى الصندوق.

-إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

-تحديد الإعلان أو المشروع المتقدم إليه، إذا طلب الموقع ذلك.

-استكمال البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل الدخول أو الاستعلام.

-الاطلاع على حالة الطلب والتفاصيل المتاحة بشأن موقف الحجز.

ويجب التأكد من إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة، واستخدام بيانات صاحب الطلب نفسه، لأن الاستعلام يرتبط بالبيانات المسجلة لدى صندوق الإسكان الاجتماعي.

كما ينبغي الانتباه إلى أن نتيجة الاستعلام قد تختلف من حاجز إلى آخر بحسب المرحلة التي وصل إليها الملف، سواء كانت مراجعة البيانات أو استيفاء المستندات أو التخصيص أو إجراءات التمويل العقاري والتسليم.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر الهاتف

إلى جانب الموقع الإلكتروني، يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسائل أخرى للتواصل مع المواطنين والاستفسار عن موقف طلبات الحجز، بما يتيح للحاجزين متابعة ملفاتهم دون الاعتماد على الإنترنت فقط.

وتشمل وسائل الاستعلام أرقام الخط الساخن التالية:

-1188 من أي هاتف محمول.

-5777 من أي هاتف محمول.

-090071117 من أي خط أرضي.

كما يمكن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة SMS تحتوي على الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124، للحصول على معلومات بشأن موقف الحجز.

وتساعد هذه الوسائل الحاجزين الذين يواجهون صعوبة في استخدام الموقع الإلكتروني، أو يرغبون في معرفة تفاصيل إضافية بشأن طلباتهم والإجراءات المطلوبة لاستكمالها.

ماذا تعني حالة طلب شقة الإسكان الاجتماعي؟

تختلف حالة الطلب التي تظهر للمواطن على الموقع بحسب المرحلة التي وصل إليها ملفه داخل منظومة الصندوق، ولا تعني كل حالة بالضرورة أن الوحدة أصبحت جاهزة للاستلام.

فقد يكون الطلب قيد المراجعة، أو يحتاج إلى استكمال بعض المستندات والبيانات، كما قد يكون المتقدم مستوفيًا للشروط وينتظر استكمال إجراءات التخصيص أو التمويل العقاري.

وفي حالة ظهور ملاحظات أو طلبات لاستكمال البيانات، ينبغي على الحاجز مراجعة التفاصيل الواردة في حسابه واتباع التعليمات المحددة من الصندوق، حتى لا يتسبب التأخر في استيفاء المطلوب في تعطيل إجراءات الملف.

أما في حالة عدم انطباق الشروط أو وجود رفض للطلب، فمن المهم الاطلاع على السبب الموضح من الجهة المختصة، والتعرف على الإجراءات المتاحة للتظلم، إذا كانت الحالة تسمح بذلك ووفق المواعيد والقواعد المعلنة.

موعد تسليم شقق الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي

يرتبط موعد تسليم وحدات الإعلان 14 بموقف التنفيذ والتخصيص لكل مشروع ومدينة، إلى جانب استكمال الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري والتعاقد وتسليم الوحدات للحاجزين.

ولا يعني ظهور طلب الحاجز ضمن المستفيدين من الإعلان أن موعد الاستلام أصبح محددًا بصورة تلقائية، إذ تمر عملية التسليم بعدة مراحل تشمل الانتهاء من تنفيذ الوحدة والمرافق، ومراجعة موقف التخصيص، واستكمال الإجراءات التعاقدية والتمويلية.

وفي هذا السياق، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات سابقة، الانتهاء من تنفيذ 619 ألف وحدة سكنية، مع استمرار تنفيذ وطرح 247 ألف وحدة أخرى، إلى جانب التخطيط لتنفيذ 134 ألف وحدة إضافية.

وتعكس هذه الأرقام حجم برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع استمرار التوسع في المشروعات السكنية بمختلف المدن والمحافظات.

أرقام المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي

شهد برنامج الإسكان الاجتماعي إقبالًا واسعًا منذ انطلاقه، مع طرح إعلانات متعددة لتوفير وحدات سكنية بنظم سداد وتمويل عقاري تتناسب مع الفئات المستهدفة.

وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بلغ عدد المستفيدين من التمويل العقاري نحو 485.659 ألف مستفيد، من خلال 22 بنكًا و8 شركات للتمويل العقاري.

كما وصلت قيمة التمويل العقاري إلى نحو 55.5 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الدعم النقدي 7.98 مليار جنيه، إلى جانب دعم عائد التمويل العقاري الذي سجل 3.26 مليار جنيه منذ يناير 2019.

وتشير هذه المؤشرات إلى الدور الذي يؤديه نظام التمويل العقاري في مساعدة المواطنين على الحصول على وحدات سكنية، من خلال توزيع قيمة الوحدة على أقساط وفق الضوابط المحددة لكل إعلان.

عدد إعلانات الإسكان الاجتماعي والوحدات المخصصة

أوضحت مي عبد الحميد، في تصريحات سابقة، أن صندوق الإسكان الاجتماعي طرح 16 إعلانًا خلال الفترة من 1 يونيو 2014 وحتى موعد التصريحات، وتقدم للحجز بها نحو 1.5 مليون مواطن.

وبلغ عدد الوحدات التي جرى تخصيصها نحو 509 آلاف وحدة، فيما انتقل قرابة 2.5 مليون مواطن للإقامة في وحداتهم السكنية الجديدة، وفق متوسط أسري يقدر بنحو خمسة أفراد.

ويستهدف البرنامج توفير سكن ملائم للمواطنين، ودعم خطط التوسع العمراني، وإتاحة فرص الحصول على وحدات سكنية من خلال آليات التمويل العقاري والدعم النقدي للفئات المستحقة.

نصائح مهمة للحاجزين في الإعلان 14

ينبغي على المتقدمين في الإعلان 14 متابعة حساباتهم على الموقع الرسمي للصندوق بصورة دورية، للاطلاع على أي تحديثات تخص موقف الطلب أو المستندات المطلوبة أو إجراءات التخصيص.

كما يُنصح باستخدام قنوات التواصل الرسمية عند وجود مشكلة في الاستعلام، وعدم الاعتماد على روابط غير موثوقة تطلب بيانات شخصية أو معلومات الحساب.

ويظل الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الوسيلة الأساسية لمتابعة حالة الطلب، مع إمكانية الاستعانة بالخطوط الساخنة والرسائل النصية لمعرفة المستجدات المتعلقة بالحجز والتخصيص.