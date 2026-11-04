عمرو دياب يحيي حفلا خاصا بالعاصمة الإدارية

أحيا النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا خاصًا في العاصمة الإدارية الجديدة، لصالح إحدى كبرى شركات التطوير العقاري، وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري كبير، شهد تفاعلًا واسعًا مع أغنيات الهضبة على مدار الحفل.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط استقبال حافل من الحضور، وافتتح فقرته بأغنية «يا أنا يا لأ»، لتبدأ بعدها أجواء الحماس والتفاعل مع مجموعة من أبرز أغنياته التي ردد الجمهور كلماتها معه.

وقدم الهضبة خلال الحفل أغنيات «خطفوني» و«قمر» و«الحظ» و«وياه»، وسط تفاعل كبير من الحضور، كما قدم مجموعة من أغنيات إعلاناته التي حققت انتشارًا واسعًا، قبل أن يواصل وصلته الغنائية بأغنية «بابا».

واستكمل عمرو دياب الحفل بأغنيتي «جيتلك» و«لولا البنات»، ليختتم فقرته وسط تفاعل جماهيري كبير، في ليلة جديدة تضاف إلى حفلاته الخاصة التي يحرص خلالها على تقديم مزيج من أحدث أعماله والأغنيات التي ارتبط بها الجمهور عبر مشواره الفني.