الإمارات تدرك التعادل أمام منتخب مصر في نهائي كأس الخليج للناشئين

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام نظيره الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة المقامة حاليًا على استاد حمد الكبير، بنهائي بطولة كأس الخليج للناشئين المقامة في قطر.

وبدأ منتخب مصر المباراة بشكل هجومي، ونجح خالد محمود أبو الركب في تسجيل هدف التقدم للفراعنة الصغار في الدقيقة 20، بعدما استغل محاولات المنتخب المصري الهجومية ليمنح فريقه الأفضلية.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء إهدار أدهم حسيب فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما أطلق تسديدة قوية، كما تألق مالك عمرو حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17، وتصدى لعرضية خطيرة من الجهة اليمنى للمنتخب الإماراتي.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح بطي خميس في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإماراتي من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويسعى منتخب مصر لحسم المباراة في الشوط الثاني والتتويج بلقب كأس الخليج للناشئين، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.