منتخب مصر يتقدم على الإمارات بهدف خالد محمود في نهائي كأس الخليج للناشئين

تقدم منتخب مصر تحت 17 عامًا على نظيره الإماراتي بهدف دون رد، خلال أحداث المباراة المقامة حاليًا على استاد حمد الكبير، في نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين، المقامة في قطر.

ونجح خالد محمود أبو الركب في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، ليمنح الفراعنة الصغار التقدم في المباراة النهائية، ويقربهم خطوة من التتويج باللقب.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء محاولات هجومية من جانب المنتخب المصري، حيث أهدر أدهم حسيب فرصة هدف محقق في الدقيقة العاشرة، بعدما أطلق تسديدة قوية كادت أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 17، تألق مالك عمرو، حارس مرمى منتخب مصر، وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة، بعدما تصدى لعرضية قوية من الجهة اليمنى للمنتخب الإماراتي.

ويطمح منتخب مصر إلى حسم المواجهة والتتويج بلقب كأس الخليج للناشئين، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.