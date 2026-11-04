جلسة علاجية لثنائى الزمالك استعداداً لمباراة مصر للتأمين في كأس مصر

خضع حسام أشرف وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



ويعاني حسام أشرف من آلام في عضلات أسفل البطن، في حين يعاني أحمد عبد الرحيم "إيشو" من إصابة بشد في العضلة الضامة.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.