بشري لجمهور الزمالك قبل موقعة مصر للتأمين في كأس مصر

أدى محمد السيد تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الزمالك اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.