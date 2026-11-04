خاص.. فاروق جعفر يكشف الخطوات التصعيدية ضد فكرة بيع شركة الكرة بالزمالك

كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق عن الخطوات التصعيدية القادمة لرفض إقامة شركة الكرة بالنادي بالنسبة التي طرحها مجلس الإدارة على الجمعية العمومية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد قرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2026.

وسيتم خلال الجمعية العمومية مناقشة عدد من الموضوعات، وأهمها ما يتعلق بتعديل نسبة النادي في رأسمال شركة الزمالك لكرة القدم (ش.م.م) لتكون أقل من 51%، وبما لا يقل عن 40%، ويكون لباقي المساهمين من الأعضاء والمستثمرين (المصريين والأجانب) باقي نسبة حصص رأسمال الشركة، وفق نص المادة 71 من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وقال فاروق جعفر نجم الزمالك في تصريحات خاصة لصدى البلد : نستعد خلال اليومين القادمين لعقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضية لعرض الموقف ورفضنا لبيع نادي الزمالك لأي مستثمر.

وأوضح: لا نرفض فكرة إنشاء شركة الكرة ولكن نرفض أن يكون للنادي النسبة الأقل وبالتالي لا يستطيع التحكم في شئ داخل قطاع كرة القدم.

وأضاف : مجلس إدارة الزمالك لم يتواصل معنا ولن يتم لأننا نرفض مبدأ بيع شركة الكرة لصالح مستثمر ويكون له حق الإدارة والاعتراض على النسب، كيف لمستثمر أن يستحوذ على 60% من النادي الأمور ستدهور وسنصبح بعد ذلك مثل الترسانة والإسماعيلي.

واختتم فاروق جعفر نجم الزمالك تصريحاته قائلا : نحاول الحفاظ على هوية النادي من الضياع لاننا لا نضمن ماذا سيغيير المستثمر في هوية وشعار النادي.