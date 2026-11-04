فاروق جعفر في حوار لصدى البلد: نرفض فكرة بيع شركة الكرة بالزمالك.. وهذا سر اختيار موعد الجمعية العمومية!!

كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق عن الخطوات التصعيدية القادمة لرفض إقامة شركة الكرة بالنادي بالنسبة التي طرحها مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وسر اختيار يوم الثلاثاء لإقامة الجمعية.

وفي حوار خاص لـ صدى البلد قال فاروق جعفر : الخطوة التي اتخذها نجوم نادي الزمالك هي لرفض مبدأ شركة الكرة التي تقوم على استحواذ المستثمر على نسبة الإدارة

ما هي الإجراءات القادمة لوقف مشروع شركة الكرة؟

اتفق نجوم الزمالك السابقين على اتخاذ خطوة للقاء وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل خلال الفترة المقبلة لعرض الموقف واتخاذ اجراءات تمنع المشروع

ما سبب الرفض القاطع لمشروع شركة الكرة في النادي ؟

لا نرفض شركة الكرة في نادي الزمالك ولكن نفرض ان يكون للمستثمر الحق في الإدارة لأن ذلك سيكون تعدي على مصالح النادي وكيانه وتاريخه ويجب أن يكون النادي هو المسيطر على كل شئ في النادي للحفاظ على الشعار

ما رأيك في استثمار أعضاء مجلس إدارة الزمالك في شركة الكرة؟

أرفض الفكرة تماما لأن مجلس الإدارة يعمل تطوعي في النادي ولا يجوز أن يتخطى ذلك ويكون مستثمر في شركة الكرة لأن ذلك سيكون تضارب للمصالح وفي النهاية النادي ملك للدولة وليس لفرد إذا كنت ستسفيد من النادي بأي شكل يصبح ذلك غير مقبول.

ما رأيك في موعد إقامة الجمعية العمومية؟

استغرب من اختيار الموعد والغريبه أني سمعت كابتن حسين لبيب يؤكد أنه يتفاءل بإقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ولا أفهم ذلك ما علاقة التفاؤل والتشاؤم بإقامة الجمعية

هل تواصل معكم مجلس إدارة الزمالك لتوضيح وجهات النظر؟

لا لم يتم التواصل ولن يتم لأننا نرفض مبدأ بيع شركة الكرة لصالح مستثمر ويكون له حق الإدارة والاعتراض على النسب كيف لمستثمر أن يستحوذ على 60% من النادي الأمور ستدهور وسنصبح بعد ذلك مثل الترسانة والإسماعيلي.

هل تفرض مستثمر بعينه أم ترفض الفكرة ككل؟

نرفض الفكرة ككل نريد مصلحة النادي والحفاظ على الهوية والشعار والكيان ولا نرفض فكرة إنشاء شركة كرة لكن يجب أن يكون الزمالك له اليد العليا.

ما رأيك في بيع اللاعبين لسد الأزمة المالية؟

سيظل الوضع كما هو لا يوجد خيار أخر لأننا لا نملك شركة كرة تضع استراتيجيه واضحة وتضع الخطط وتدير المنظومة ويجب أن تكون الشركة في صالح الزمالك أي أن النسبة الحكامة في يد النادي ليس لمستثمر كما يتم الدعوة حاليا

ياتى ذلك بعد عقد لاعبي ونجوم ورموز نادي الزمالك السابقين للاجتماع في منزل فاروق جعفر أمس ليتم التأكيد على رفض إقامة الجمعية العمومية القادمة لانشاء شركة الكرة بنادي الزمالك وبيع النسبة الحاكمة لصالح مستثمر.