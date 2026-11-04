قلق بين أعضاء الزمالك بسبب نسب المستثمرين في شركة الكرة.. ما القصة؟



كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن آخر تطورات ملف تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى عقد حسين لبيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع عدد من الأعضاء الذين نظموا وقفة احتجاجية للاستفسار عن تفاصيل الشركة ونسب ملكية المستثمرين وحصة النادي.

وقال كريم حسن شحاتة، عبر قناة الحياة، إن عددًا من أعضاء نادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية اليوم، للمطالبة بتوضيح تفاصيل شركة الكرة، ومعرفة نسبة المستثمرين المشاركين فيها مقارنة بحصة النادي، في ظل مخاوف من تأثير المشروع على حقوق الزمالك.

وأوضح أن حسين لبيب نزل للحديث مع الأعضاء وشرح لهم طبيعة المشروع، مؤكدًا أن تأسيس شركة الكرة سيمثل خطوة إيجابية للنادي، وسيساهم في ضخ أموال جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على مواجهة الأزمة المالية وسداد الديون وإنهاء أزمات إيقاف القيد.

وأضاف أن رئيس الزمالك شدد خلال حديثه مع الأعضاء على أن تأسيس شركة لكرة القدم لا يعني المساس بأصول النادي، موضحًا أن شعار الزمالك وعلامته التجارية وأصوله ستظل ملكًا للنادي، ولا علاقة لها بالشركة الجديدة.

وكشف كريم حسن شحاتة عن النسب المقترحة لتوزيع ملكية شركة الكرة، مشيرًا إلى أنها ستتضمن 40% لنادي الزمالك، و40% للمستثمرين الأجانب، و20% لمستثمرين مصريين من محبي النادي، لافتًا إلى أن هذه النسب تمثل المعلومات التي وصلته بشأن تفاصيل الشركة.

وأشار إلى أن المستثمرين المصريين المشاركين في المشروع سيكون من بينهم عدد من رجال الأعمال ومحبي الزمالك، ومن بينهم ممدوح عباس، إلى جانب أسماء أخرى، موضحًا أن الهدف من دخول المستثمرين هو ضخ أموال جديدة والمساهمة في إدارة قطاع كرة القدم.

وتابع أن المستثمرين المشاركين في الشركة يستهدفون تحقيق أرباح أيضًا، باعتبارها شركة مساهمة لها ميزانية وإيرادات ومصروفات، مؤكدًا أن إدارة قطاع الكرة بشكل اقتصادي قد تتيح فرصًا لتحقيق عوائد، من بينها الاستثمار في قطاع الناشئين وتصعيد المواهب للفريق الأول ثم تسويقها وبيعها.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الزمالك دعا لعقد جمعية عمومية يوم 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة عدد من الملفات، في الوقت الذي تترقب فيه جماهير وأعضاء النادي مزيدًا من التفاصيل بشأن مشروع شركة الكرة.

وفي سياق متصل، كشف كريم حسن شحاتة عن عقد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، اجتماعًا في منزله بحضور عدد من رموز النادي ونجومه السابقين، لمناقشة ملف شركة الكرة والتشاور بشأن مستقبل المشروع.

وأوضح أن الاجتماع شهد حضور عدد من رموز الزمالك، بينهم هاني عبادة ومحمد أبو العلا ومحمود الخواجة وغانم سلطان وتامر عبد الحميد وأسامة نبيه، إلى جانب علاء فهمي، أحد رموز الكرة الطائرة بالنادي.

وأضاف أن فاروق جعفر أكد له، خلال حديثه معه، أن الأولوية تتمثل في الحفاظ على حقوق نادي الزمالك وضمان ضبط نسب الملكية، مشيرًا إلى أن الحاضرين لا يعترضون على فكرة تأسيس شركة الكرة، لكنهم يرغبون في الاطمئنان إلى أن النادي سيحصل على حقوقه وأن المشروع سيحقق استفادة حقيقية له.

واختتم كريم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن حالة القلق لدى أعضاء النادي ورموزه ترتبط بشكل أساسي بنسب الملكية، وعدم رغبتهم في أن تقل حصة الزمالك عن نسبة المستثمرين المشاركين في الشركة.