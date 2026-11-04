سقوط المتهمين بمحاولة سرقة سور حديدي خاص بنفق بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام عدد من الأشخاص بمحاولة تفكيك أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الأنفاق تمهيداً لسرقته بالإسكندرية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبالتواصل مع الجهات المختصة تبين أنه فى غضون شهر سبتمبر الماضى تلاحظ لها وجود خلع فى الأسوار الخاصة بأحد الأنفاق بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ، دون سرقتها، وتم إعادة تثبيتها مرة أخرى دون الإبلاغ بالواقعة.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمين بنطاق محافظات "الإسكندرية، قنا، الغربية")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تمهيداً لسرقتها وبيعها كخردة وعللوا عدم تمكنهم من ذلك لثقل وزنها، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.