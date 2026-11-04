سقوط لص يسرق حقيبة بداخلها مبلغ مالى بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى وبعض متعلقاته الشخصية بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بالغربية من (القائم على النشر – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصه به وبداخلها (مبلغ مالى ، بعض المتعلقات الشخصية) حال تركها معلقة على الدراجة النارية خاصته أثناء تواجده بأحد الشوارع بدائرة القسم .





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية) ، وتم بإرشاده العثور على الحقيبة المستولى عليها وبداخلها ( جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، المتعلقات الشخصية ) كما ضُبط بحوزته كمية لمخدر الآيس ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.