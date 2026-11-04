القبض على المتهمين بإتلاف مطب صناعى بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" وبرفقته أخر بإتلاف مطب صناعى "شوكى" ليتمكنا من السير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالجيزة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة" ، ومرافقه (مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 29 / أكتوبر المنقضى حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة القسم محل سكنهما لإختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.