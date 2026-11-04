أهدي هذا الفوز للرئيس السيسي.. الطفلة ميار عثمان توجه رسالة مؤثرة لمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته العاشرة لعام 2026، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عثمان ومي عبد العزيز والدَي الطالبة.

وقالت الطفلة ميار “أهدي هذا الفوز لأبي الرئيس السيسي وأقول له أنظر يا أبي ها أنا ذا طفلة أحمل الكتاب ووصلت للقمة وحملت أسم مصر في قلبها”.

وأكدت خلال لقائها بالرئيس السيسي، أنه “أقول لجمهورية مصر العربية شكرا على الإهتمام الذي صدر من كل محافظات مصر وأشكر الرئيس السيسي على تلبيته ندائي له لمقابلة سيادته”.

راعيناكي دفئا وان طال بنا الزمان حنين

وتابعت قائلة “عشقناك يا مصر بين الحنايا بين الضلوع وعشقناك صبرا وراعيناكي دفئا وان طال بنا الزمان حنين”





