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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب ترحب بتوجيهات الرئيس السيسي بوقف العمل بمنشور "وقف المنان"

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باهتمام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وقف العمل بالمنشور الخاص بما يُعرف بـ"وقف المنان".

وتُثمن التنسيقية هذه التوجيهات التي تعكس أهمية مراعاة الصالح العام والحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بتنظيم حياة المواطنين وممتلكاتهم إلى دراسات وافية، تراعي أبعادها المختلفة، وتوازن بين مقتضيات التنظيم والكلفة الاجتماعية المترتبة عليها.

وتجدد التنسيقية تقديرها للقيادة السياسية على الاستجابة لما يحقق الصالح العام، ويعزز الاصطفاف الداخلي ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلنأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات: دمياط، الدقهلية، وكفر الشيخ.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء، المنشور الفني رقم (13)، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

وتعود قضية وقف المنان إلى حجة وقف منسوبة إلى الأمير مصطفى عبد المنان، مؤرخة بعام 1008 هجرية، الموافق 1599-1600 ميلادية، وتتعلق بأراضٍ وعقارات واسعة في مناطق من محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وتقدر المساحة المنسوبة إلى الوقف بنحو 421 ألف فدان، وفقًا للتقديرات المنشورة بشأن نطاق الأراضي محل النزاع، وتمتد إلى مناطق واسعة تشمل رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط، وجمصة وبلطيم وبرج البرلس ومناطق حول بحيرة البرلس.

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