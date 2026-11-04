رئيس الوفد الفلسطيني: الشعب الفلسطيني يواجه عدوانًا شاملًا.. ونشكر الرئيس السيسي على دعمه للقضية

أكد رئيس الوفد الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان شامل من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن قطاع غزة لا يزال يعاني الحصار والدمار، في ظل استمرار سقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية، إلى جانب معاناة المواطنين من التجويع والظروف المعيشية الصعبة.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر أعمال الدورة العادية اـ 56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن الأوضاع في الضفة الغربية لا تقل مأساوية، في ظل انتشار الحواجز العسكرية التي أقامها الاحتلال، والتي وصل عددها إلى نحو ألف حاجز، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعرقل حياتهم اليومية.

وتابع أن الاحتلال يستولي على الأراضي والمواشي والمحاصيل الزراعية، فضلًا عن الاعتداءات المتواصلة على المواطنين، في إطار ممارسات تهدف إلى جعل الأراضي الفلسطينية غير صالحة للحياة، مؤكدًا أن تهجير الشعب الفلسطيني يمثل أحد أهداف هذه الممارسات.

وشدد رئيس الوفد الفلسطيني على تمسك أهالي قطاع غزة بأرضهم ورفضهم مخططات التهجير، رغم ما يتعرضون له من ظروف إنسانية قاسية وتحديات متواصلة.

موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الداعمة

أعرب رئيس الوفد الفلسطيني عن تقديره للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني والجهود المبذولة لتقديم المساندة له.