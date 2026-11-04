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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عبد الغني والشرقاوي يجريان مقابلات لاختيار المتقدمين لإدارة الامتحانات بالمعاهد الأزهرية

الشيخ أيمن عبد الغني والدكتور أحمد الشرقاوي يجريان مقابلات لاختيار المتقدمين للنقل الداخلي إلى إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية
الشيخ أيمن عبد الغني والدكتور أحمد الشرقاوي يجريان مقابلات لاختيار المتقدمين للنقل الداخلي إلى إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية
إيمان طلعت

عقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، ود. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور ربيع زكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، مقابلات مع المتقدمين للنقل الداخلي للعمل بإدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار اختيار الكوادر المؤهلة لسد احتياجات العمل بالإدارة، والارتقاء بكفاءة منظومة الامتحانات.

مقابلات لاختيار المتقدمين للنقل الداخلي إلى إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن مقابلة المتقدمين تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تحمل مسؤولية العمل، وفقًا لمعايير الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الامتحانات يتطلب كوادر مؤهلة تمتلك الخبرة والدقة والالتزام، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط في جميع مراحلها.

من جانبه، أكد د. أحمد الشرقاوي أهمية حسن اختيار العناصر البشرية للعمل بإدارة الامتحانات، باعتبارها من الإدارات الحيوية بقطاع المعاهد الأزهرية، لما تضطلع به من مسؤوليات تتطلب الدقة في الأداء، وسرعة الإنجاز، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن انتظام أعمال الامتحانات وخروجها بالصورة اللائقة بالأزهر الشريف.

وأعلن الأزهر الشريف ، حاجته إلى عدد (35) عضوًا للعمل بالإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين، لسد العجز بالإدارة العامة لشئون الطلاب، والإدارة العامة لشئون الامتحانات، والإدارة العامة لشئون الخريجين، عن طريق الندب الداخلي.

الشيخ أيمن عبد الغني الدكتور أحمد الشرقاوي قطاع المعاهد الأزهرية مقابلات لاختيار المتقدمين للنقل الداخلي إلى إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية

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