حبس 13 متهما فى مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس 13 متهمًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في مشاجرة بالأسلحة النارية شهدتها منطقة عزبة الصعايدة ببهتيم، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأسفرت عن إصابة عدد من أطرافها ومسن تصادف مروره بمكان الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار كل من «أشرف م. أ» و«كريم ا. م»، وضبط الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في الواقعة، على أن يُعرضوا على جهات التحقيق فور التمكن من ضبطهم.



وشهدت منطقة عزبة الصعايدة ببهتيم مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية بحوزتهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المشاركين في المشاجرة، إلى جانب إصابة مسن تصادف مروره بمكان الواقعة، وسط حالة من الرعب والفزع بين الأهالي والمواطنين بالمنطقة.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهالي عزبة الصعايدة بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وتبادل أطرافها إطلاق الأعيرة النارية، ما تسبب في ترويع المواطنين.

بلاغا بالواقعة



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول يضم كلًا من «محمد ب. ع»، 54 عامًا، بائع مفروشات، مصاب برش خرطوش بالرأس، وضُبط بحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية، و«صابر م. ب»، 33 عامًا، بائع مفروشات، مصاب برش خرطوش بالرأس والجبهة والذراع الأيمن، وضُبط بحوزته بندقية خرطوش وطلقتان، و«زغلول ص. أ»، 52 عامًا، بائع مفروشات، و«صابر ر. ع»، 50 عامًا، بائع مفروشات، و«عماد ص. ر»، 34 عامًا، بائع مفروشات، و«ياسمين ص. ر»، 24 عامًا، ربة منزل، و«أحمد ب. ع»، 48 عامًا، عامل، و«عزة ا. ب»، 50 عامًا، ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالوجه أعلى الحاجب الأيسر.

وضم الطرف الثاني كلًا من «محمد ص. ع»، 26 عامًا، عاطل، مصاب بجرح بالرأس، و«عبد اللاه ا. ع»، 29 عامًا، عامل، و«محمد ا. م»، 30 عامًا، عامل، وضُبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة نارية، و«طارق ا. م»، 39 عامًا، عامل، وضُبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة نارية، و«محمد ص. س»، 17 عامًا، عامل.

وبإجراء التحريات، تبين أن المشاجرة شهدت تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين الطرفين، حيث أشهر أحد الأشخاص من الطرف الأول بندقية خرطوش وأطلق أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني، فيما رد عليه أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق النيران من بندقية خرطوش، كما شارك باقي المتواجدين في المشاجرة بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، ما أسفر عن وقوع الإصابات المشار إليها.

وأضافت التحريات أن إطلاق الأعيرة النارية أسفر أيضًا عن إصابة «قبيصي أ. ق»، 14 عامًا، بالمعاش، برش خرطوش باليد اليسرى، أثناء مروره بمكان المشاجرة، دون أن يكون طرفًا فيها، حيث تصادف وجوده بالمنطقة وقت تبادل إطلاق النيران.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 13 شخصًا من طرفي المشاجرة، وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث المشاجرة وتبادل التعدي وإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابة عدد منهم وإصابة المواطن الذي تصادف مروره بمكان الواقعة.

وحرر المحضر رقم 32804 لسنة 2026 جنح قسم ثان شبرا الخيمة.