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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عثروا عليهما على الشاطئ.. إعادة سلحفاتين نادرتين إلى البحر بجنوب سيناء

كيف نجحت جهود المنتجعات السياحية في إعادة سلحفاتين نادرتين إلى البحر؟
كيف نجحت جهود المنتجعات السياحية في إعادة سلحفاتين نادرتين إلى البحر؟
ايمن محمد

شهدت شواطئ مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء واقعة بيئية إيجابية، بعد نجاح جهود إعادة سلحفاتين بحريتين نادرتين إلى مياه البحر، عقب العثور عليهما على الشاطئ وتعذّر عودتهما إلى بيئتهما الطبيعية.

كيف نجحت جهود المنتجعات السياحية ومحميات جنوب سيناء في إعادة سلحفاتين نادرتين إلى البحر؟

ورصد موقع «صدى البلد» الإخباري، بالصور، لحظات إعادة إطلاق السلحفاتين إلى مياه البحر، من خلال جهود أحد المنتجعات السياحية، وتحت إشراف وزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء.

وعكست هذه الخطوة اهتمام المنشآت السياحية بالمشاركة في حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء لاسيما مدينة طابا.

إعادة السلحفاتين إلى بيئتهما الطبيعية

وجرت عملية إعادة السلحفاتين إلى البحر بالتنسيق مع الجهات البيئية المختصة، وفي إطار جهود محميات جنوب سيناء لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات البحرية، خاصة تلك التي تتعرض لمخاطر أو تواجه صعوبة في العودة إلى بيئتها الطبيعية.

كيف نجحت جهود المنتجعات السياحية ومحميات جنوب سيناء في إعادة سلحفاتين نادرتين إلى البحر؟

وأكدت مصادر بقطاع البيئة أن هذه المبادرة تعكس زيادة الوعي لدى إدارة المنتجع بأهمية حماية الحياة البحرية، وحرصها على التعاون مع أجهزة وزارة البيئة والمحميات الطبيعية في التعامل مع الكائنات البحرية والحفاظ عليها، وفق الإجراءات البيئية السليمة.

التوعية بأهمية حماية السلاحف البحرية

وشددت المصادر على أهمية تعزيز مشاركة المنشآت السياحية والمجتمع المحلي في جهود حماية البيئة، مع ضرورة عدم التعامل مع السلاحف البحرية أو إزعاجها أو التدخل في مساراتها الطبيعية، إلا من خلال المختصين والجهات المعنية، لضمان سلامتها وعدم تعرضها لأي أضرار.

كيف نجحت جهود المنتجعات السياحية ومحميات جنوب سيناء في إعادة سلحفاتين نادرتين إلى البحر؟

وتحظى السلاحف البحرية بأهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي داخل البحار، كما أنها من الكائنات التي تتمتع بالحماية البيئية، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمنشآت السياحية والمواطنين، خاصة في المناطق الساحلية التي تتميز بتنوعها البيولوجي، مثل شواطئ جنوب سيناء.

شواطئ مدينة طابا مدينة طابا محافظة جنوب سيناء إعادة سلحفاتين بحريتين نادرتين إلى مياه البحر أهمية حماية السلاحف البحرية السلاحف البحرية

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