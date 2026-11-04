قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس فيروسًا غامضًا.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابات إسنا بالأقصر وتوضح موعد انحسار العدوى
وزراء الإعلام العرب يدعون لتحرك دولي لمحاسبة إسرائيل على استهداف الصحفيين
تراجع أسعار النفط عالميا.. برنت يفقد أكثر من 3% والخام الأمريكي يهبط إلى 93.25 دولار
هل تعدد القراءات القرآنية دليل على اختلاف القرآن؟.. عطية لاشين يوضح
أمام الرئيس السيسي..ميار عثمان تلقي بيت شعر في حب مصر
بسبب 1500جنيه سلف.. التحقيق في نشوب مشاجرة بين 3 عمال داخل مصنع ملابس بالوراق
برلمانية: قرار الرئيس السيسي بشأن «وقف المنان» ينتصر لحقوق المواطنين
مفتي الجمهورية: 130 عامًا من التراث الإفتائي في متناول الأسرة عبر مشروع «حَصِين»
حزب التجمع يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي بحل أزمة تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بوقف منشور تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان تعكس حرص الدولة على حقوق المواطنين
حسام حسن ومعتمد جمال والزمالك ضمن ترشيحات جوائز الأفضل إفريقيا «كاف 2026»
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على طالب بسلاح أبيض بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في نهائي كأس الخليج

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
عبدالله هشام

أعلن حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تشكيلته لمواجهة الإمارات، اليوم "الاربعاء"، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي بطولة كأس الخليج.

موعد مباراة مصر والإمارات في نهائي كأس الخليج

يلتقي منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف والإمارات في الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب حمد الكبير، في نهائي كأس الخليج تحت 17 عاما.

جاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، محمد جمال.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، دانيال تامر.

خط الهجوم: أحمد صفوت، أدهم حسيب، خالد محمود.

نجح منتخب مصر للناشئين في الوصول لنهائي بطولة كأس الخليج العربي بعد الفوز على الصين في نصف نهائي البطولة التي شارك فيها ناشئي الفراعنة بدعوة خاصة.

مشوار منتخب مصر في كأس الخليج
قدم منتخب الناشئين مفاجأة كبيرة خلال منافسات بطولة كأس الخليج فبدأ المشوار بفوز خيالي على منافسه منتخب السعودية بنتيجة 5-0 وبعدها فوز على الكويت بنتيجة 3-0 ثم انتصار على اليمن 5-1

وختم الفراعنة دور المجموعات بالفوز على منتخب العراق بنتيجة 5-0 محققا الانتصار في جميع المواجهات بدور المجموعات وبالعلامة الكاملة 12 نقطة.

وفي نصف النهائي واصل منتخب الناشئين تحقيق النتائج الكبيرة بالفوز بنتيجة 4-0 على الصين التي تشارك ايضا في البطولة بدعوة من منظمي البطولة.

حال حقق منتخب مصر الفوز في المباراة النهائية على الإمارات سيكون أول منتخب عربي إفريقي يفوز بالبطولة في التاريخ.

منتخب مصر منتخب مصر ضد الإمارات مصر والإمارات كأس الخليج حسين عبداللطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكونجرس

رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة

وزير التربية والتعليم

ننشر خريطة توزيع 20340 معلم واخصائي مساعد تقرر تعيينهم بمختلف المحافظات

الذهب

الذهب يتخطى عتبة 4000 دولار مجددا بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

علم الاتحاد الأوروبي

أوروبا تطلب من مواطنيها الاستعداد لـ72 ساعة دون مساعدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

عداد الكهرباء القديم

ادفع مقدما.. خدمة جديدة للعدادات الكهرباء القديمة

حسام حسن

الأعلى للإعلام يمنع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل لأجل غير مسمى

أوباما وترامب

رسالة من الشعب الأمريكي.. أول تعليق من أوباما بعد الهزيمة الساحقة لحزب ترامب

ترشيحاتنا

الاعمال

حي ثان الإسماعيلية يواصل حملات النظافة ورفع الإشغالات بعرايشية مصر

خلال حملة تموينية بمطروح

تموين مطروح يضبط 6750 لترًا من الزيوت المستعملة فى حملة مكبرة

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 685 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات

بالصور

علامات خفية تكشف أن جسمك لا يحصل على كفايته من البروتين

البروتين
البروتين
البروتين

وجبة دافئة لـ الشتاء.. طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة

طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة
طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة
طريقة عمل شوربة قرع العسل بالكريمة

لا تضعي هذه الأشياء فوق الثلاجة.. أخطاء شائعة في ترتيب المطبخ

الثلاجة
الثلاجة
الثلاجة

طريقة عمل خبز الطاسة بدون فرن وبمكونات بسيطة

خبز الطاسة
خبز الطاسة
خبز الطاسة

فيديو

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

رامي إمام وعادل إمام

رامي إمام يكشف عن رأيه في إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد