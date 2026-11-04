تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في نهائي كأس الخليج

أعلن حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تشكيلته لمواجهة الإمارات، اليوم "الاربعاء"، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي بطولة كأس الخليج.

موعد مباراة مصر والإمارات في نهائي كأس الخليج

يلتقي منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف والإمارات في الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب حمد الكبير، في نهائي كأس الخليج تحت 17 عاما.

جاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، محمد جمال.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، دانيال تامر.

خط الهجوم: أحمد صفوت، أدهم حسيب، خالد محمود.

نجح منتخب مصر للناشئين في الوصول لنهائي بطولة كأس الخليج العربي بعد الفوز على الصين في نصف نهائي البطولة التي شارك فيها ناشئي الفراعنة بدعوة خاصة.

مشوار منتخب مصر في كأس الخليج

قدم منتخب الناشئين مفاجأة كبيرة خلال منافسات بطولة كأس الخليج فبدأ المشوار بفوز خيالي على منافسه منتخب السعودية بنتيجة 5-0 وبعدها فوز على الكويت بنتيجة 3-0 ثم انتصار على اليمن 5-1

وختم الفراعنة دور المجموعات بالفوز على منتخب العراق بنتيجة 5-0 محققا الانتصار في جميع المواجهات بدور المجموعات وبالعلامة الكاملة 12 نقطة.

وفي نصف النهائي واصل منتخب الناشئين تحقيق النتائج الكبيرة بالفوز بنتيجة 4-0 على الصين التي تشارك ايضا في البطولة بدعوة من منظمي البطولة.

حال حقق منتخب مصر الفوز في المباراة النهائية على الإمارات سيكون أول منتخب عربي إفريقي يفوز بالبطولة في التاريخ.