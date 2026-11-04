القبض على المتهم بسرقة سيارة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارته حال توقفها بأحد المناطق بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة قليوب من القائم على النشر (مالك ورشة صيانة سيارات - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل بذات الورشة) لقيامه بسرقة سيارة ملك زوجته (ربة منزل) وبعض المعدات من داخل الورشة ملكه الكائنة بدائرة المركز عن طريق كسر قفل باب الورشة إنتقاماً منه لقيامه بطرده .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة المركز - من متعاطى المواد المخدرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط السيارة والمعدات "المستولى عليها" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس" .