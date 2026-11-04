ثلاثي هجومي يقود تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات في نهائي كأس الخليج للناشئين

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، التشكيل الأساسي للفراعنة الصغار لمواجهة منتخب الإمارات، في نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين، المقامة في قطر.

ويخوض منتخب مصر المباراة بثلاثي هجومي مكون من أدهم حسيب وخالد محمود وأحمد صفوت، في إطار سعيه لحصد لقب البطولة، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: محمد السيد، عادل علاء، آدم يوسف، محمد جمال.

خط الوسط: أحمد بشير، دانيال تامر، عمر عبد الرحيم.

خط الهجوم: أدهم حسيب، خالد محمود، أحمد صفوت.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرًا على استاد حمد الكبير، في نهائي البطولة.

وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية بعدما اكتسح نظيره الصيني بأربعة أهداف دون رد في الدور نصف النهائي، بينما حجز المنتخب الإماراتي مقعده في النهائي عقب الفوز على اليمن بهدف دون مقابل، سجله سيف كوستا، صاحب الجنسية المصرية.