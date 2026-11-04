سقوط 3 أشخاص داخل غرفة صرف صحي بأطفيح.. والدفع بسيارات الإسعاف لإنقاذهم

شهدت منطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة سقوط 3 أشخاص داخل غرفة للصرف الصحي، ما استدعى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الواقعة ومحاولة إنقاذهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط 3 أشخاص داخل غرفة صرف صحي بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث ومحاولة انتشال الأشخاص الثلاثة.

وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد أسباب سقوطهم داخل غرفة الصرف الصحي، فيما يجري التعامل معهم ونقلهم لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.