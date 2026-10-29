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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قتلوا سائقا.. الإعدام لـ6 متهمين في واقعة إطلاق النار على رئيس مباحث أطفيح السابق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء، بإعدام 6 متهمين في القضية المتهمين فيها بإطلاق النار على قوة أمنية أثناء تنفيذ حكم قضائي بمركز أطفيح، في الواقعة التي أسفرت عن مقتل سائق وإصابة عدد من أفراد الشرطة ومواطن، فضلًا عن إتلاف عدد من السيارات.

كما عاقبت المحكمة متهمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن المؤبد، فيما قضت ببراءة 6 متهمين من اتهامهم بتمكين أحد المحكوم عليهم من الهرب، وأحالت الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المختصة.

الإعدام 

صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار رأفت محمد ناجي، وعضوية المستشارين عماد مصطفى الشوي، وأيمن شعيب، وإيهاب نبيه الطنطاوي.

وقضت المحكمة حضوريًا بإعدام المتهم الأول «ي. م. ي»، وغيابيًا بإعدام كل من «ز. ع. م»، و«ي. ع. م»، و«م. ي. ع»، و«أ. ب. م»، و«م. ع. ع»، مع مصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

كما عاقبت المتهم «ع. د. خ» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقضت بمعاقبة المتهمين «هـ. ع. م» و«ع. م. س» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، عن اتهامهما بإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد وتغريم كل من المتهمين «م. ع. م» و«ع. س. س» مبلغ 20 ألف جنيه، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، لإدانتهما بإحراز أسلحة آلية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

قوة تنفيذ الأحكام بأطفيح

تعود أحداث القضية إلى مساء 15 يوليو 2025، عندما توجهت قوة أمنية إلى أحد المنازل بمركز أطفيح لتنفيذ حكم قضائي صادر بالسجن المؤبد بحق أحد المتهمين في قضية إحراز سلاح آلي.

وأثناء محاولة القوة تنفيذ الحكم وضبط المحكوم عليه، اتفق عدد من المتهمين على التصدي للقوة الأمنية وتحرير المقبوض عليه قبل اقتياده إلى مركز الشرطة، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لمتابعة تحركات القوات وتحديد موقعها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بسيارة ربع نقل، بينما استخدم المتهم الأول دراجة نارية لمراقبة خط سير قوات تنفيذ الأحكام وإبلاغ باقي المتهمين بتحركاتها، قبل أن ينضم إليهم استعدادًا لتنفيذ الهجوم.

ومع وصول سيارة دعم أمني لتعزيز القوة المكلفة بتنفيذ الحكم، أطلق المتهمون الأعيرة النارية تجاه القوات، وتمكنوا من تخليص المحكوم عليه من قبضتها، فيما شارك متهم آخر في مراقبة الأحداث ومساندة باقي المتهمين، قبل أن ينضم إليهم مسلحًا ببندقية آلية ويشارك في إطلاق النار.

تفاصيل سقوط الضحايا

وأسفر إطلاق النار عن إصابة محمد إبراهيم أحمد، سائق إحدى سيارات قوة تنفيذ الأحكام، بطلق ناري في البطن والظهر، ما تسبب في تهتك بالأحشاء البطنية ومضاعفات انتهت بوفاته.

كما أصيب عدد من أفراد القوة الأمنية، من بينهم رئيس قوة الدعم الأمني ورئيس مباحث مركز أطفيح آنذاك، إلى جانب عدد من الضباط وأفراد الشرطة، فضلًا عن إصابة مواطن تصادف وجوده أمام أحد المحال القريبة من موقع الحادث.

وامتدت آثار الهجوم إلى الممتلكات، إذ أسفرت الواقعة عن تلفيات بسيارة شرطة وسيارة ميكروباص كانت تستخدمها قوة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى سيارتين خاصتين.

ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة المتهمين

وأثبتت التحريات ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر بحوزة المتهمين، من بينها بنادق آلية وبندقية خرطوش وطبنجة، إلى جانب خزائن وطلقات نارية، فيما تضمنت الأحراز أسلحة آلية وذخائر مرتبطة بأحداث القضية.

وأخيراً قضت المحكمة ببراءة المتهمين الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من اتهام تمكين المحكوم عليه من الهرب، كما أحالت الدعويين المدنيتين المقامتين من ورثة المجني عليه محمد إبراهيم أحمد، وآخر، إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيهما دون مصاريف.

رئيس مباحث أطفيح إطلاق النار على رئيس مباحث أطفيح أطفيح الإعدام محكمة جنايات الجيزة

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