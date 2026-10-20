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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق 3 متهمين في قضية المخدرات الكبرى بالدقي إلى المفتي

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق 3 متهمين، بينهم مقاولان وعامل بحري، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «المخدرات الكبرى» بالدقي.

وحددت المحكمة جلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين، بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي.

تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات

وتعود تفاصيل القضية رقم 12411 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 7337 لسنة 2025 كلي، إلى اتهام كل من «حسين. ع»، مقاول، و«محمود. إ»، مقاول، و«شاذلي. أ»، عامل بحري، بتأليف تشكيل عصابي يتزعمه المتهم الأول، بهدف الاتجار في المواد المخدرة، وذلك في 13 أكتوبر 2025، بدائرتي قسمي شرطة الدقي بمحافظة الجيزة والغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر ونبات القنب المعروف باسم «الهيدرو»، بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش»، وذخائر حية دون ترخيص، لاستخدامها في حماية نشاطهم الإجرامي، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

تحريات مكافحة المخدرات تكشف نشاط المتهمين

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اعتزام المتهمين نقل المواد المخدرة وترويجها بين عملائهم من تجار الجملة ونصف الجملة، مستخدمين سياراتهم الخاصة في نقل المضبوطات وتسهيل نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبتفتيشهما عُثر بحوزة الأول على 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، فيما ضُبط بحوزة الثاني هاتف محمول ومبلغ مالي بلغ 3 آلاف جنيه.

ضبط 1154 طربة حشيش وبندقية خرطوش

وبتفتيش السيارة الخاصة بالمتهم الأول، عثرت القوات على 8 أجولة بلاستيكية بداخلها 1154 طربة من مخدر الحشيش، إلى جانب بندقية خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات حية، فضلًا عن مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، أشارت أوراق القضية إلى أنه من متحصلات نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.

كما تمكنت القوات من ضبط المتهم الثالث، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومبلغ مالي قدره 1500 جنيه، وبتفتيش السيارة التي كان يستقلها، عُثر على 12 جوالًا بلاستيكيًا تحتوي على 1054 قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر داكنة اللون، بالإضافة إلى 50 جوالًا تحتوي على نبات الهيدرو المخدر.

الدقي جنايات الدقي تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات محكمة جنايات الجيزة مفتي الجمهورية

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