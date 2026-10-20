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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة طـ فل داخل سوبر ماركت في المهندسين للمفتي

الطفل الضحية
الطفل الضحية
ندى سويفى

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، إحالة أوراق المتهم بقتل طـ فل داخل سوبر ماركت في منطقة المهندسين، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت المتهم بالسجن المؤبد في 14 مارس الماضي، وتقدمت النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر ضد المتهم، على خلفية اتهامه بذبـ ح الطفل.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي للمتهم "محمود م"، قتل الطفل"عبد الرحمن . ح" عمدا مع سبق الإصرار، بعدما عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت بينهما داخل محل لبيع المواد الغذائية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أعد مخططه الإجرامي، وجهز سلاحا أبيض "سكينا"، وتوجه إلى محل لبيع المواد الغذائية حيث يعمل الطفل، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضا، إلا أنه لم يتوقف عن الاعتداء عليه، ثم أمسك برقبته وذبـ حه للتأكد من مفارقته الحياة، محدثا الإصابات التي أودت بحياته.

وشهد أحد العاملين بالمحل في التحقيقات أنه أثناء تناوله الطعام برفقة المجني عليه وآخرين، حضر المتهم إلى المحل واستهدف الطفل بغرض أن يبيع له، وما إن حضر إليه الأخير حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض، أخرجه من بين طيات ملابسه.

وأضاف العامل أن الطفل سقط مغشيا عليه عقب تلقيه الطعنات، موضحا أنه حاول الزحف بعيدا عن المتهم، إلا أن الأخير استمر في الاعتداء عليه، ما دفع العامل إلى الإسراع للاستغاثة بوالد المجني عليه "علاء". ولدى عودته، فوجئ بالطفل غارقا في دمائه داخل المحل.

محكمة مستأنف جنايات الجيزة المهندسين مفتي الجمهورية إعدام محكمة جنايات الجيزة

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