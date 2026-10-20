براءة سيد مشاغب و5 آخرين في قضية شغب بولاق الدكرور

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ببراءة سيد مشاغب و5 متهمين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث شغب بولاق الدكرور، التي تعود وقائعها إلى أبريل الماضي.

تفاصيل قضية شغب بولاق الدكرور

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمع عدد من الأشخاص في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وإشعال ألعاب نارية ووقوع أعمال شغب، بالتزامن مع الاحتفال بالإفراج عن سيد مشاغب، القائد السابق لرابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس».

القبض على سيد مشاغب و5 آخرين

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت، في 16 أبريل الماضي، بلاغًا من الأهالي بشأن تجمع مجموعة من الأشخاص بأحد شوارع بولاق الدكرور، وإشعال ألعاب نارية وتعطيل الحركة المرورية، إلى جانب ترديد هتافات خاصة بإحدى الروابط الرياضية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، من بينهم سيد مشاغب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأحيل المتهمون إلى المحاكمة في القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، على خلفية اتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.